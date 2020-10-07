البنك الدولي: 115 مليون شخص في العالم سيواجهون الفقر المدقع

أصدر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تقريرا مفاده أن فيروس كورونا سيدفع 88 إلى 115 مليون شخص في أنحاء العالم إلى فقر مدقع، وشدد التقرير على أن الوضع سيشمل عددا متزايدا من سكان المدن.

وأوضح البنك ومقره في واشنطن أن "معدل الفقر المدقع سيرتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاما. وبحلول العام 2021 قد يصل هذا العدد إلى 150 مليون شخص يعيشون بـ1,90 دولار في اليوم أي أقل من سعر فنجان قهوة في بلد متطور. وسيعيش 80% من الفقراء الجدد في دول متوسطة الدخل".

وأضاف البنك في تقرير حول الفقر، أن "خفض مستوى الفقر عرف أسوأ انتكاسة منذ عقود بعد ربع قرن تقريبا من تراجع متواصل للفقر المدقع في العالم".

وأضاف البنك "التوقعات تشير من جهة أخرى إلى أن عددا متزايدا من سكان المدن سيغرق في الفقر المدقع في حين أن هذا الوضع يصيب عادة سكان المناطق الريفية".