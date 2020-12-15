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تراجع أسعار النفط عالميا

تاريخ النشر: 15/12/2020 - 11:29

تراجع أسعار النفط عالميا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 50 دولارا بالنسبة لخام برنت، اليوم الثلاثاء، وسط تشديد إجراءات عالمية للوقاية من تفشٍ أكبر لجائحة كورونا، خاصة في أوروبا.

وتجاهلت أسعار الخام اليوم، الآمال المعقودة على بدء ترخيص وتوزيع لقاحات كورونا، لتتراجع من ذروة 9 شهور المسجلة خلال وقت سابق الجمعة الماضية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم شباط/ فبراير بنسبة 0.85% أو 40 سنتا إلى 49.87 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم كانون ثاني/ يناير بنسبة 0.62% أو 30 سنتا إلى 46.68 دولارا للبرميل.

وتزايدت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، قبيل الدخول بعطلة أعياد الميلاد، خاصة في بلدان مثل ألمانيا وبريطانيا، وإيطاليا وفرنسا.

وتأثرت أسعار الخام سلبا بنتائج تقرير شهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" صدر الإثنين، أظهرت ارتفاع إنتاج الخام من جانب المنظمة بأكثر من 700 ألف برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

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#النفط الخام
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