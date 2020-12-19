  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

واشنطن تفرض قيودًا جديدة على الشركات الصينيّة وبكين تتهمها بـ"التنمر"

تاريخ النشر: 19/12/2020 - 15:24

واشنطن تفرض قيودًا جديدة على الشركات الصينيّة وبكين تتهمها بـ"التنمر"
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

اتّهمت بكين، اليوم السبت، واشنطن بـ"التنمر" بعدما أعلنت الأخيرة عن فرض قيود على صادرات عشرات الشركات الصينية على خلفية علاقاتها المحتملة بالجيش الصيني.

ويأتي الإعلان الصادر في وقت يشارف عهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على نهايته، بعدما توترت العلاقات بين واشنطن وبكين في ظل إدارته التي شهدت انطلاق حرب تجارية بين البلدين، بينما أدرجت الولايات المتحدة مئات الشركات الصينية وفروعها على قائمتها للكيانات الخاضعة للعقوبات.

وأكدت وزارة التجارة الصينية اليوم، السبت، أنها "تعارض بحزم" الخطوة التي ستؤثر على أكبر شركة مصنّعة للشرائح الإلكترونية في البلاد "سميك" وتعهّدت "اتّخاذ الإجراءات اللازمة" لحماية حقوق الشركات الصينية.

واتّهمت الوزارة الولايات المتحدة "بانتهاك الرقابة على الصادرات وغير ذلك من الإجراءات لمواصلة قمع" الكيانات الأجنبية بينما حضّت واشنطن على "التوقف عن الأحادية والتنمّر".

وأشار وزير التجارة الأميركي ويلبر روس الجمعة إلى أن الإجراءات، التي ستحد من إمكانية قيام الشركات الأميركية بتعاملات تجارية مع تلك الصينية الخاضعة للتدابير، اتّخذت للرد على انتهاكات بكين لحقوق الإنسان وأنشطة الجيش الصيني، خصوصا في بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى سرقة التكنولوجيا الأميركية.

ويذكر أن "سميك" تلقّت دعما بمليارات الدولارات من بكين وتعد في صلب جهود البلاد لتطوير اكتفاءها الذاتي تكنولوجيا.

ويعني فرض قيود عليها أنه سيكون على الشركات الأميركية التقدّم بطلب للحصول على رخصة قبل التصدير إلى "سميك"، وتستهدف خصوصا قدرة الشركة الصينية في الحصول على المواد اللازمة لإنتاج شرائح بحجم 10 نانومتر أو أصغر، والتي تعد النخب الأول في القطاع.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الصين
#الولايات المتحدة
#قيود

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بريكست فوضوي: تحذيرات من عدم جهوزية بريطانيا للانفصال
بريكست فوضوي: تحذيرات من عدم جهوزية بريطانيا للانفصال

2020-12-19

"مفاوضات الاتفاق الأوروبي الصيني بشأن الاستثمارات في مراحلها الأخيرة"
"مفاوضات الاتفاق الأوروبي الصيني بشأن الاستثمارات في مراحلها الأخيرة"

2020-12-18

حصاد عام 2020... كورونا يعيد للذهب لمعانه
حصاد عام 2020... كورونا يعيد للذهب لمعانه

2020-12-18

الأكثر قراءة

استطلاع: تزايد شعبية نتنياهو وتراجع ساعر وبينيت

استطلاع: تزايد شعبية نتنياهو وتراجع ساعر وبينيت

2020-12-18
تحليلات:

تحليلات: "المحور الإسرائيلي – السني" في مركز اهتمام رئيس الموساد الجديد

2020-12-18
إلزام جميع العائدين من خارج البلاد بالحجر المنزلي

إلزام جميع العائدين من خارج البلاد بالحجر المنزلي

2020-12-18
عبلين: إصابة نجل رئيس المجلس في جريمة إطلاق نار

عبلين: إصابة نجل رئيس المجلس في جريمة إطلاق نار

2020-12-18
مباحثات أميركية وإسرائيلية

مباحثات أميركية وإسرائيلية "للتصدي لسيناريوهات الجبهة الإيرانية"

2020-12-18