بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تجارية الأربعاء

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد سيوقع غدا الأربعاء، اتفاقية تجارية لتحديد شكل العلاقات التجارية بينه وبين بريطانيا، ما بعد "بريكست".

وأكد الاتحاد أن أعضاءه صادقوا في تصويت اليوم الثلاثاء، على اتفاقية التجارة مع بريطانيا.

وأضاف أن رئيس المجلس الأوروبي، شارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون سيوقعون على الاتفاقية، غدا الأربعاء.

والخميس الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.

وجاء الاتفاق بين الجانبين قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا "بريكست" نهائيا من التكتل الأوروبي في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.