بورصة الخليج: هبوط أسهم الطاقة والمال عقب تفجيرات عدن

هبطت أسهم قطاعي المال والطاقة، بمؤشرات معظم الأسواق الخليجية، اليوم الخميس، وسط تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتصاعد التوتر في المنطقة، عقب تفجيرات هزت مطار عدن، الأربعاء.

وأغلقت مؤشرات خمس أسواق خليجية تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع، وتقدم سوقا الإمارات الخسائر لليوم الثاني على التوالي، فيما خالفت بورصتا مسقط والبحرين الاتجاه بمكاسب محدودة.

وهبطت أسعار الخام، شديدة التأثير على بورصات المنطقة الغنية بالنفط، مع تجدد مخاوف الطلب العالمي خلال عام 2021، عقب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وبحلول الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القدس، هبطت عقود خام برنت القياسي، تسليم آذار/ مارس، بمقدار 39 سنتا أو بنسبة 0.76 بالمئة إلى 51.24 دولارا للبرميل.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم شباط/ فبراير، بمقدار 35 سنتا أو بنسبة 0.72 بالمئة إلى 48.05 دولارا للبرميل.

وزادت الضغوط على أسواق الأسهم الخليجية مع تصاعد التوتر، إثر تفجير تعرض له مطار عدن لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الجديدة، أمس، خلف عشرات القتلى والجرحى.

وتخضع عدن لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وهوى مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.03 بالمئة إلى 2491.97 نقطة، مع هبوط معظم الأسهم المدرجة، يتقدمها سهم بنك الإمارات دبي الوطني منخفضا بنسبة 4.19 بالمئة، وإعمار العقارية بنسبة 1.67 بالمئة.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.84 بالمئة إلى 5045.32 نقطة، مع هبوط أسهم القطاعين المالي والطاقة، فانخفض سهما بنكي أبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي بنسبة 2.12 بالمئة و1.05 بالمئة على الترتيب، ونزل سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 1.57 بالمئة.

وهبط مؤشر السوق السعودية "تداول" بنسبة 0.81 بالمئة إلى 8689.53 نقطة، مدفوعا بخسائر أسهم القطاعين المالي والهيدروكربون.

وتراجعت أسهم بنوك الأهلي التجاري أكبر بنوك المملكة، ومصرف الراجحي أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية بنسبة 1.48 بالمئة و0.67 بالمئة على الترتيب، وهوى سهم السعودي الفرنسي بحوالي 2 بالمئة.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.94 بالمئة إلى 10435.96 نقطة، مدفوعا بهبوط أسهم القطاع المالي يتقدمها بنك قطر الوطني بانخفاض 1.049 بالمئة، وأسهم قطاع الطاقة يتقدمها سهم قطر للوقود منخفضا بنسبة 1.16 بالمئة.

وسجل المؤشر الأول في سوق الكويت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 6051 نقطة، ونزل سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.36 بالمئة.

في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.92 بالمئة إلى 1489.78 نقطة، وقاد المكاسب سهم شركة التسهيلات التجارية مرتفعا بنسبة 4.08 بالمئة.

وسجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.15 بالمئة إلى 3658.77 نقطة، وقاد المكاسب سهم شركة للها النفطية مرتفعا حوالي 9 بالمئة وبنك عمان العربي بنسبة 6.15 بالمئة.