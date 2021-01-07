أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في ديسمبر

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال كانون أول/ ديسمبر الماضي، للشهر السابع على التوالي بقيادة منتجات الألبان والزيوت النباتية.

وقالت "فاو" في تقريرها الشهري، إن متوسط ​​مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ 107.5 نقطة في كانون الأول/ ديسمبر بزيادة 2.2 بالمئة عن تشرين الثاني/ نوفمبر السابق له.

ويراقب مؤشر "فاو" لأسعار الأغذية، متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية، وهي: الحبوب، والزيوت النباتية، ومنتجات الألبان، واللحوم، والسكر.

وارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.1 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة 6.6 بالمئة مقارنة مع 2019، مدفوعا بارتفاع أسعار تصدير القمح والذرة والذرة الرفيعة والأرز.

كما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.7 بالمئة على أساس شهري، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أيلول/ سبتمبر 2012.

ويأتي الارتفاع نتيجة شح العرض المستمر في البلدان الرئيسية المنتجة لزيت النخيل، كما تأثرت التجارة الدولية بالارتفاع الحاد في رسوم الصادرات في إندونيسيا.

وارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 3.2 بالمئة، وهو الارتفاع الشهري السابع على التوالي، مع صعود جميع الفئات بسبب الطلب العالمي القوي على الواردات، الناجم عن المخاوف بشأن الظروف الأكثر جفافاً على إنتاج الحليب في أوقيانوسيا وكذلك ارتفاع الطلب الداخلي في أوروبا الغربية.

وصعد مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري، فيما تراجع بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي؛ إذ انتعشت أسعار لحوم الدواجن في الشهر الأخير من العام الماضي.

ويتزامن هذا الانتعاش مع زيادة الطلب على الواردات، وارتفاع المبيعات الداخلية في البلدان المنتجة الرئيسية والتأثير السلبي لتفشي إنفلونزا الطيور في أوروبا.

وتراجع مؤشر أسعار السكر بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري وارتفع 1.1 بالمئة على أساس سنوي.