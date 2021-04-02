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لبنان: مخصصات دعم السلع الأساسيّة ستنفذ خلال شهرين

تاريخ النشر: 02/04/2021 - 21:24

لبنان: مخصصات دعم السلع الأساسيّة ستنفذ خلال شهرين
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨

أعلن وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني، اليوم الجمعة، أن مخصصات دعم السلع ستنفد خلال شهرين ما لم يتم ترشيد الدعم.

وقال وزني، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "الاحتياطي لمصرف لبنان المخصص للدعم (لم يذكر رقما) سينفد خلال شهرين في حال لم يتم ترشيد الدعم". وأضاف أن "الاحتياطي المتبقي (لدى مصرف لبنان المركزي) لغاية الآن يبلغ 15.8 مليار دولار"، دون مزيد من التفاصيل.

ويقوم مصرف لبنان حاليًا بدعم مواد رئيسية (القمح، الطحين، المازوت، بعض السلع الغذائية)، مستخدمًا احتياطيه من العملات الأجنبية التي تناقصت بشكل كبير منذ بداية الأزمة الماليّة في 2019.‎

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، ألمحت الحكومة اللبنانية إلى عزمها رفع الدعم عن المحروقات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.‎

والخميس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، أن تشكيل حكومة في لبنان شرط للإصلاح الاقتصادي والحصول على الدعم الدولي.

وعلى مدى أشهر، تتعثر عملية تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، لتحل محل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب.

وبسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان منذ العام 2019، بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وفق منظمات دولية.

وتدفع الأوضاع المعيشية الصعبة اللبنانيين للخروج في احتجاجات بين الحين والآخر، تطالب باستقالة الطبقة الحاكمة التي تتهمها بالفساد والمحسوبية.​​​​​​​

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#لبنان
#السلع
#اقتصاد

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