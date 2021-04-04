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تركيا: 50 مليار دولار قيمة صادرات الربع الأول من 2021

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 10:11

تركيا: 50 مليار دولار قيمة صادرات الربع الأول من 2021
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

وصلت قيمة صادرات تركيا، خلال الربع الأول من عام 2021، إلى ما يفوق الـ50 مليار دولار.

وفي حديثه للأناضول، السبت، قال رئيس اتحاد المصدرين الأتراك، إسماعيل غولي، إن صادرت البلاد كانت جيدة، رغم تأثيرات فيروس كورونا السالبة على حركة التجارة العالمية.

وأضاف، بلغت صادرت تركيا، في الربع الأول من العام الحالي 50 مليارا و23 مليون دولار، لتسجل زيادة بنسبة 17.2%.

وأوضح غولي أن عوائد تركيا من صادرت آذار/ مارس الماضي، تقدر بـ18 مليارا و 985 مليون دولار، بزيادة 42.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار غولي إلى أن هذا النجاح هو نتاج لدعم حكومي لقطاع التصدير والإنتاج في البلاد، وخطة إدارية محكمة تعاملت مع أزمة كورونا بكل احترافية.

وأكد غول، أن تركيا أثبتت للعالم تفوقها الكبير في مجال الصادرات، وقدرة منتجيها المحليين على المحافظة على خطوط الإمداد لمدخلات الصناعة، في الأوقات الصعبة.

وذكر غولي، أن تركيا تهدف لتحقيق صادرات بقيمة تتراوح بين 184 و200 مليار دولار بنهاية العالم الجاري.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الاقتصاد التركي
#فيروس كورونا
#نمو صادرات تركيا

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