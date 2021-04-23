ارتفاع أسعار البنزين في مصر بنسبة 4%

أقرت وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بنسبة وصلت إلى 4%؛ فيما ثبتت سعر السولار للفترة بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "الأسعار الجديدة سرت اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح اليوم (8:00 توقيت غرينتش).

ووفقا للتسعيرة الجديدة، يرتفع سعر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شيوعا 25 قرشا أو بنسبة 3%، إلى 8.75 جنيهات للتر (56 سنتا أميركيا)، من 8.5 جنيهات (54 سنتا).

فيما يرتفع سعر البنزين (92 أوكتان) 25 قرشا أو 3.3% إلى 7.75 جنيهات (49 سنتا) للتر من 7.50 جنيهات (48 سنتا).

ورفعت الحكومة المصرية سعر البنزين (80 أوكتان) 25 قرشا ايضا، أو بنسبة 4%، ليصبح 6.50 جنيهات (41 سنتا) للتر، من 6.25 جنيهات (40 سنتا).

وقالت الوزارة في بيانها إنه "جرى تثبيت سعر السولار للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه (249 دولارا) للطن".

وأوضحت الوزارة أن تعديل أسعار البنزين جاء إثر توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي بشكل ربع سنوي.

وأضاف البيان أن "اللجنة استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى".