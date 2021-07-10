  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

تحذيرات دولية: "سلسلة أخطار" قد تعيق النهوض الاقتصادي بسبب متحورات كورونا

تاريخ النشر: 10/07/2021 - 19:44

تحذيرات دولية: "سلسلة أخطار" قد تعيق النهوض الاقتصادي بسبب متحورات كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

حذر وزراء المال في مجموعة العشرين، السبت، من "سلسلة أخطار" ترخي بثقلها على نهوض الاقتصاد العالمي بسبب "تفشي متحورات جديدة من كوفيد-19 ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح".

وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي "قد تحسن، خصوصا بفضل تزايد عمليات التلقيح" في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي بأن الأزمة لم تنته بعد.

(أ ب)

وفي سياق متصل، تتجه دول مجموعة العشرين، للدفع بالاتفاق بشأن فرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات والذي وافقت عليه أساسا 131 دولة، ويرجّح أن يؤثر على الأنظمة الضريبية الدولية لفترة طويلة.

ويفترض أن توضع اللمسات الأخيرة على قواعد هذا التغيير الضريبي المتمثل بفرض ضريبة عالمية نسبتها "15% على الأقل" لإنهاء الملاذات الضريبية ورسوم على الشركات في الدول التي تحقق فيها أرباحا، بحلول تشرين الأول/ أكتوبر على أن يبدأ تطبيقه في 2023.

وزير المالية الياباني يصل إلى مقر القمة في البندقية (أ ب)

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، قوله إن "هذا الحد الأدنى من الضرائب على الشركات يجب أن يكون طموحا، وأن يضع حدا للسباق إلى أدنى ضريبة، والذي تحول إلى مأزق شامل منذ سنوات".

ويخوض عدد من دول مجموعة العشرين، بما فيها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، حملات لفرض ضريبة تزيد نسبتها على 15%، لكن لا يتوقع أن تتحرك في هذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل لأغنى 19 دولة في العالم وللاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#تحذيرات دولية
#الاقتصاد العالمي

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ضريبة الشركات الكبرى: مجموعة العشرين تتجه للدفع نحو إتمام الاتفاق
ضريبة الشركات الكبرى: مجموعة العشرين تتجه للدفع نحو إتمام الاتفاق

2021-07-10

واشنطن تفرض عقوبات على شركات لارتباطها بالصين وروسيا وإيران
واشنطن تفرض عقوبات على شركات لارتباطها بالصين وروسيا وإيران

2021-07-09

مصر تفرج عن السفينة الجانحة في السويس مقابل 550 مليون دولار
مصر تفرج عن السفينة الجانحة في السويس مقابل 550 مليون دولار

2021-07-07

الأكثر قراءة

تفسير إسرائيلي لإخلاء مطار بروكسل:

تفسير إسرائيلي لإخلاء مطار بروكسل: "تدريبات إيرانية لهجوم"

2021-07-09
بعد إخفاقاتها: وحدة خاصة إسرائيلية نفذت 30 عملية بلبنان عام 2006

بعد إخفاقاتها: وحدة خاصة إسرائيلية نفذت 30 عملية بلبنان عام 2006

2021-07-09
الصحة الإسرائيلية: حجر صحي لجميع القادمين للبلاد منذ الجمعة المقبل

الصحة الإسرائيلية: حجر صحي لجميع القادمين للبلاد منذ الجمعة المقبل

2021-07-09

"فايزر – بايونتيك" تعتزم طلب تطعيم بجرعة ثالثة ضد كورونا

2021-07-09
تركيا هي الوجهة التي سيصل البلاد منها أكبر عدد مرضى بكورونا

تركيا هي الوجهة التي سيصل البلاد منها أكبر عدد مرضى بكورونا

2021-07-09