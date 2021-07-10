تحذيرات دولية: "سلسلة أخطار" قد تعيق النهوض الاقتصادي بسبب متحورات كورونا

حذر وزراء المال في مجموعة العشرين، السبت، من "سلسلة أخطار" ترخي بثقلها على نهوض الاقتصاد العالمي بسبب "تفشي متحورات جديدة من كوفيد-19 ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح".

وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي "قد تحسن، خصوصا بفضل تزايد عمليات التلقيح" في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي بأن الأزمة لم تنته بعد.

(أ ب)

وفي سياق متصل، تتجه دول مجموعة العشرين، للدفع بالاتفاق بشأن فرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات والذي وافقت عليه أساسا 131 دولة، ويرجّح أن يؤثر على الأنظمة الضريبية الدولية لفترة طويلة.

ويفترض أن توضع اللمسات الأخيرة على قواعد هذا التغيير الضريبي المتمثل بفرض ضريبة عالمية نسبتها "15% على الأقل" لإنهاء الملاذات الضريبية ورسوم على الشركات في الدول التي تحقق فيها أرباحا، بحلول تشرين الأول/ أكتوبر على أن يبدأ تطبيقه في 2023.

وزير المالية الياباني يصل إلى مقر القمة في البندقية (أ ب)

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، قوله إن "هذا الحد الأدنى من الضرائب على الشركات يجب أن يكون طموحا، وأن يضع حدا للسباق إلى أدنى ضريبة، والذي تحول إلى مأزق شامل منذ سنوات".

ويخوض عدد من دول مجموعة العشرين، بما فيها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، حملات لفرض ضريبة تزيد نسبتها على 15%، لكن لا يتوقع أن تتحرك في هذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل لأغنى 19 دولة في العالم وللاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.