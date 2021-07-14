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الإمارات: المفاوضات مع "أوبك+" مستمرّة ولا اتفاق حتى الآن

تاريخ النشر: 14/07/2021 - 21:30

الإمارات: المفاوضات مع "أوبك+" مستمرّة ولا اتفاق حتى الآن
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، الأربعاء، أن المفاوضات بين الإمارات وتحالف "أوبك+" ما زالت مستمرة، نافية التوصل إلى اتفاق بشأن حصص الإنتاج.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب أوردته وكالة أنباء الإمارات، إنها "تتابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن التوصل إلى توافق بين دولة الإمارات وتحالف منظمة أوبك+ على تعديل سقف الإنتاج المرجعي للدولة".

وأضافت الوزارة في بيانها، إن "المفاوضات البناءة لاتزال مستمرة بين الأطراف المسؤولة والاتفاق مع المنظمة (أوبك+) لم يتم حتى الآن".

والثلاثاء، أوردت وكالة "بلومبرغ" للأنباء الأميركية، أن الإمارات توصلت إلى اتفاق وسط مع تحالف "أوبك+" لاستئناف خطواته بتخفيف قيود الإنتاج، اعتبارا من آب/ أغسطس المقبل".

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، أن الاتفاق ينص على تعديل خط الأساس الجديد المرجعي لخفض الإنتاج بالنسبة للإمارات، ليصبح 3.65 ملايين برميل يوميا، بدلا من الخط الحالي البالغ حوالي 3.1 ملايين برميل يوميا، وتمديد باقي القيود على الإنتاج حتى نهاية 2022.

وكانت "أوبك+" علقت في 5 تموز/ يوليو الجاري، محادثات استمرت 5 أيام، بعد رفض الإمارات مقترحا سعوديا روسيا بزيادة محدودة في الإنتاج خلال الفترة من آب/ أغسطس وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2021.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية
#الإمارات
#السعودية
#أوبك
#النفط

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