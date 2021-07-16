إثر تضارب الأنباء بشأن محادثات "أوبك+": النفط يواصل الهبوط

استمرّت أسعار النفط بهبوطها، اليوم الجمعة، متّجهةً نحو تسجيل أقسى خسارة أسبوعية منذ آذار/ مارس الماضي، وسط استمرار الغموض في محادثات "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج.

وبحلول الساعة 7:05 كانت عقود خام برنت القياسي، تسليم أيلول/ سبتمبر، تتداول عند 73.12 دولارا للبرميل، بانخفاض 35 سنتا أو بنسبة 0.48 بالمئة.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم آب/ أغسطس، 32 سنتا أو بنسبة 0.45 بالمئة، إلى 71.33 دولارا للبرميل.

ويتجه مزيج برنت لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 3 بالمئة، في أسرع هبوط أسبوعي منذ أيار/ مايو، فيما يتجه الخام الأميركي لخسارة بنحو 4 بالمئة في اقسى خسارة أسبوعية منذ آذار/ مارس.

وأثارت أنباء متضاربة بشأن محادثات "أوبك+" بشأن الإنتاج بشدة على معنويات متعاملي النفط.

كما تؤدي هذه الأنباء المتضاربة إلى إرباك الأسواق المتعطشة لمزيد من الإمدادات، في ظل ارتفاع الطلب مع تعافي اقتصادات قوية من تداعيات جائحة كورونا، في مقدمتها الولايات المتحدة والصين.

وفي 5 تموز/ يوليو الجاري، انهارت محادثات استمرت خمسة أيام داخل تحالف "أوبك+"، بعدما رفضت الإمارات مقترحا سعوديا- روسيا بزيادة محدودة في الإنتاج، مع تمديد باقي قيود معتمدة منذ أكثر من عام، إلى نهاية 2022.

وبينما تقول مصادر إن الإمارات وباقي دول التحالف توصلوا إلى اتفاق يسمح بإنهاء الأزمة، قالت وزارة الطاقة الإماراتية، إن المحادثات ما زالت مستمرة نافية وجود اتفاق.

ويجري الحديث عن موافقة أعضاء "اوبك+"، وعددهم 23 عضوا، على رفع خط الأساس المرجعي لإنتاج الإمارات من الخام إلى 3.65 ملايين برميل يوميا من حوالي 3.16 ملايين برميل في اليوم حاليا، ما يسمح لأبوظبي بضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية.

وخط الإنتاج المرجعي تحسب على أساسه حصة البلد العضو من التخفيضات المعمول بها داخل التحالف منذ أيار/ مايو 2020.

وتواجه أسعار الخام عاملا مثبطا آخر يتمثل بعودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع، مع انتشار الطفرة الجديدة "دلتا"، وعودة العديد من الدول لفرض قيود على الحركة والسفر.