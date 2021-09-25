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تونس تقترض 3.15 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية

تاريخ النشر: 25/09/2021 - 17:01

تونس تقترض 3.15 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية
الرئيس التونسي، قيس سعيد (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

اقترضت تونس مبلغ 8.78 مليارات دينار (3.15 مليارات دولار) لتغطية العجز في ميزانية الشهور السبعة الأولى من عام 2021، وفقًا لما أظهرت معطيات تقرير حكومي، اليوم السبت.

وجاء ذلك، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول نتائج تنفيذ الميزانية العامة للبلاد، التي تواجه تحديات مالية متصاعدة لما تبقى من العام الجاري.

كانت بيانات وزارة المالية مطلع العام الجاري، أظهرت أن مشروع موازنة 2021، قدّر الحاجة إلى اقتراض 18.59 مليار دينار (6.68 مليارات دولار) في كامل 2021.

وتتوزع القروض التي حصلت عليها تونس خلال الشهور الماضية، بين 4.94 مليارات دينار (1.77 مليار دولار) في شكل اقتراض داخلي، و3.83 مليارات دينار (1.38 مليار دولار) اقتراض خارجي.

وتسعى تونس إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بحوالي 4 مليارات دولار، حيث انطلقت في محادثات تقنية منتصف أيار/ مايو الماضي، لكن المحادثات توقفت بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.

ووفقا لتقرير اليوم، بلغ حجم الدين العام لتونس في نهاية يوليو، 99.09 مليار دينار (35.64 مليار دولار)، منها 60.9 مليار دينار (21.9 مليار دولار) دين خارجي و38.1 مليار دينار (13.7 مليار دولار) دين داخلي.

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#تونس
#الدين العام
#العجز المالي
#قروض تونس

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