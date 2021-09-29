لبنان: تشكيل لجنة وزارية للتفاوض مع "النقد الدوليّ"

شكلت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، لجنة وزارية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في أول جلسة للحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وفي 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، تشكلت حكومة ميقاتي عقب 13 شهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب، في 10 آب/ أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

وتعهدت حكومة ميقاتي في بيانها الوزاري باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي، ومباشرة تطبيق الإصلاحات بهدف إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد.

ووفقا للوكالة، تضم اللجنة الوزارية نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد أمين سلام، ومستشارين اثنين لرئيس الجمهورية ميشال عون، هما شربل قرداحي ورفيق حداد.

وعلق صندوق النقد الدولي المفاوضات مع لبنان حول برنامج إصلاح اقتصادي ومالي، بعد شهرين فقط من انطلاقها، بسبب رفض مصرف لبنان المركزي الكشف عن وثائق ومعلومات في إطار تحقيق جنائي بشأن حسابات المصرف.