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النفط يواصل الارتفاع

تاريخ النشر: 15/10/2021 - 09:40

النفط يواصل الارتفاع
(أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب

واصلت أسعار النفط الخام صعودها، الجمعة، وسط تزايد الدلائل على ارتفاع الطلب وشح المعروض خلال الأشهر المقبلة، بسبب تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا والتحوّل إلى استخدام النفط في الصناعة، بدلا من صناعة الغاز مرتفع الكلفة.

ووصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 84 دولارًا للبرميل.

وبحلول الساعة 6:00 (بتوقيت غرينتش)، صعدت عقود خام برنت القياسي، تسليم كانون الأول/ديسمبر، 83 سنتا أو بنسبة واحد بالمئة، لتتداول عند 84.83 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركيّ، تسليم تشرين الثاني/ديسمبر، 71 سنتا أو بنسبة 0.87 بالمئة، إلى 82.02 دولار للبرميل.

وتتجه الأسعار لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 2 بالمئة، للأسبوع الثامن على التوالي، في أطول موجة صعود لأسعار الخام منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي 2020.

وتواصل أسعار الخام ارتفاعها متجاهلة بيانات أميركيّة، صدرت الخميس، وكشفت عن زيادة كبيرة في مخزونات الولايات المتحدة الأميركيّة، بمقدار 6.1 ملايين برميل الأسبوع الماضي، في ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

والخميس، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2021، في وقت ما زال منتجو منظمة "أوبك" وحلفاء من خارجها في ما يعرف بـ"أوبك+" يفرضون قيودا على الإنتاج.

وتتلقى أسعار الخام دعما من الارتفاع الكبير في أسعار الغاز مع اقتراب موسم الشتاء، ما دفع العديد من الصناعات في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة إلى التحول لاستخدام النفط.

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بأربعة أضعاف خلال الأشهر الأخيرة، وبلغت ذروتها الأسبوع الماضي عند 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب.

بودكاست عرب 48

#النفط
#أسعار النفط
#الغاز

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