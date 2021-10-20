تراجع التضخم البريطاني إلى 3.1% في أيلول

تراجع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.1% على أساس سنوي في أيلول/ سبتمبر الماضي، قياسا على 3.2% في آب/ أغسطس، وفق ما أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن التضخم الشهري تباطأ إلى 0.3% في الشهر الماضي، قياسا على نمو 0.7% في آب/ أغسطس.

وكانت مستويات التضخم السنوي في آب/ أغسطس، الأعلى منذ آذار 2012 (أعلى من 9 سنوات)، وكانت نسبة التغير السنوي (1.2 بالمئة) هي الأعلى منذ بدء رصد البيانات في 1997.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة الأخرى، ارتفاعا سنويا بنسبة 2.9 بالمئة في سبتمبر، مسجلا تباطؤا من مستوى 3.1 بالمئة في الشهر السابق.

وبدأ الاقتصاد البريطاني يتعافى تدريجيا من تداعيات كورونا، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من 2021 على أساس فصلي.

ويتجاوز معدل التضخم الحالي مستهدف بنك إنجلترا عند 2%، وهو ما قد يدعم بعض المطالب بإنهاء سياسات التحفيز غير المسبوقة المتعلقة بجائحة كورونا.