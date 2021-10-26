محادثة أميركية صينية لبحث العلاقات التجارية المتوترة

عرب ٤٨ / أ ف ب

هاتف نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، ناقش الطرفان في المحادثة، ملف التجارة، فيما أكد كل جانب على المسائل المقلقة في العلاقة بينهما.

وأفاد بيان لوزارة التجارة الصينية أنهما "تبادلا وجهات النظر بشكل براغماتي وصريح وبنّاء بشأن وضع الاقتصاد الكلي والتعاون في المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف".

وأعرب ليو عن قلقه حيال الرسوم الجمركية الأميركية والعقوبات وطريقة تعامل الولايات المتحدة مع الشركات الصينية، بحسب البيان.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي فرض رسوما على منتجات صينية بقيمة مليارات الدولارات عام 2018، مشيرا حينذاك إلى ممارسات تجارية اعتبرها "غير منصفة".

وبعدما تولى بايدن السلطة في كانون الثاني/ يناير، أطلق مراجعة لإستراتيجية الولايات المتحدة التجارية والرسوم التي وضعها ترامب.

لكن إدارته اتفقت مع رؤية سابقتها بأن الإعانات الحكومية الصينية الضخمة للشركات الوطنية وسرقة الملكية الفكرية وغيرها من العوامل تخلق بيئة تجارية تفتقد بشكل كبير إلى الإنصاف.

وجاء في نص الاتصال الصادر عن وزارة الخزانة أن يلين "أثارت بشكل صريح المسائل التي تشكّل مصدر قلق" واعترف الطرفان بأنه كان "للتطورات في اقتصادينا انعكاسات مهمة على الاقتصاد العالمي".

وفي وقت سابق هذا الشهر، تحدّثت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي مرة ثانية مع ليو لمناقشة الممارسات التجارية الصينية.

ووعدت الصين الأسبوع الماضي منظمة التجارة العالمية بفتح سوقها الشاسع بشكل إضافي، فيما أشارت واشنطن بدورها إلى اعتقادها بأن بكين لا تظهر "أي ميل للتغيّر".