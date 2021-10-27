أسعار النفط تسجل انخفاضا بضغط ارتفاع المخزونات الأميركية

سجلت أسعار النفط انخفاضا في تعاملات اليوم، الأربعاء، بضغط ارتفاع المخزونات الأمريكية، إلى جانب زيادة الإنتاج الأمريكي، لتهبط الأسعار من أعلى مستوياتها في 7 سنوات المسجلة الأسبوع الماضي.

وحسب بيانات أولية صدرت، الثلاثاء، ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية، بمقدار 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي.

وعند الساعة 09:41 بتوقت غرينتش انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون الأول/ ديسمبر، بنسبة 1.38% أو 1.19 دولار، إلى 85.21 دولارا للبرميل.

كانت أسعار خام برنت، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات بجلسة الثلاثاء الأسبوع الماضي، بدعم التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي، ومع ترقب اجتماع "أوبك +" الأسبوع المقبل، لبحث سياسات خفض الإنتاج.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر، بنسبة 1.71% أو 1.45 دولار، إلى 83.15 دولارا للبرميل.

وتترقب الأسواق البيانات الرسمية للمخزونات الأميركية التي تعلنها إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة اليوم.