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قادة مجموعة العشرين صادقوا على فرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسية

تاريخ النشر: 30/10/2021 - 19:58

قادة مجموعة العشرين صادقوا على فرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسية
قادة دول مجموعة العشرين (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، السبت، أن قادة مجموعة العشرين صادقوا رسميا على الاتفاق الدولي الذي ينص على فرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسية بنسبة 15% كحد أدنى، معتبرة أنه خطوة "تاريخية".

وقالت يلين "اليوم، صادق كل رؤساء دول مجموعة العشرين على اتفاق تاريخي بشأن قواعد ضريبية دولية جديدة بما فيها ضريبة عالمية دنيا".

ووقع نحو 136 بلدا يمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي اتفاقا بوساطة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لفرض ضرائب أكثر إنصافا على الشركات المتعددة الجنسية وفرض ضريبة دنيا على الشركات العالمية تبلغ نسبتها 15%.

ومن المقرر أن تدخل "الثورة المصغرة" التي طرحت في العام 2017 للمرة الأولى وحصلت على دعم الرئيس الأميركي جو بايدن، حيز التنفيذ عام 2023، لكن الموعد النهائي قد يتأخر ويعزى ذلك جزئيا إلى مقاومة نواب أميركيين هذا الإصلاح.

وقد واجهت الركيزة الأولى لهذا الإصلاح التي تتمثل في فرض ضريبة على أرباح الشركات بحيث يتم جنيها لا حيث تقع مقرات الشركات فقط، معارضة شرسة في الكونغرس الأميركي.

وعمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون"، التي تنشط في بلدان منخفضة الضرائب لتقليل الفواتير الضريبية، هي من بين الشركات المستهدفة.

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#مجموعة دول العشرين
#فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسية

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