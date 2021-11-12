"جونسون آند جونسون" تنقسم إلى شركتين

عرب ٤٨/أ ف ب

أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" الأميركية العملاقة للأدوية، اليوم، الجمعة، اعتزامها الانقسام إلى شركتين مدرجتين في البورصة، أحداهما تعنى بالمنتجات الصحية المخصصة للمستهلكين والثانية بالدواء.

وقالت الشركة، في بيان، إنّها تعتزم إنشاء "شركتين رائدتين عالميا تتموضعان بشكل أفضل لتقديم نتائج صحية مطورة للمرضى والمستهلكين من خلال الابتكار".

وارتفع سهم الشركة، التي تأسست قبل 135 عامًا، أكثر من 3,5 بالمئة في بورصة "وول ستريت" في تداولات ما قبل السوق، الجمعة، بعد الإعلان عن انقسامها.

وتخطط "جونسون آند جونسون" للانتهاء من هذه العملية في مدة تراوح بين 18 و24 شهرًا، ما يؤدي إلى ولادة شركتين يتم التداول بأسهمهما في البورصة.

وقال رئيس مجلس الإدارة، أليكس غورسكي، إنّ القرار اتخذ بعد "مراجعة شاملة".

ويعتقد مجلس الإدارة أنّ الانقسام هو "أفضل طريقة لتسريع جهودنا لخدمة المرضى والمستهلكين والمتخصصين في الرعاية الصحية، وأيضًا لخلق فرص لفريقنا العالمي الموهوب وتحقيق نمو مربح، والأهم هو تحسين نتائج الرعاية الصحية للأفراد حول العالم".

وحقق الفرع الخاص بصحة المستهلكين، الذي ينتج مستحضرات للعناية بالبشرة وبودرة الأطفال 3,7 مليارات دولار في الربع الثالث هذا العام، أي نحو 16 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة.

وبلغت إيرادات اللقاح المضاد لكوفيد من جرعة واحدة، الذي طورته الشركة نحو 20 مليار دولار في الفترة نفسها.

وقالت الشركة إن موظفيها البالغ عددهم 136 ألفا حول العالم "سيبقون العمود الفقري لهذه الأعمال".

وبداية الأسبوع، أعلنت شركة "جنرال إلكتريك" العالمية عن مخططها للانقسام إلى ثلاث شركات متفرقة.