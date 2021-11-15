ارتفع نمو الناتج الصناعي الصيني بنسبة 3.5% على أساس سنوي، خلال تشرين الأول/ أكتبور 2021، وسط ارتفاع الطلبيات الجديدة في السوقين المحلية والعالمية.

وكان نمو الناتج الصناعي سجل 3.1% على أساس سنوي، في أيلول/ سبتمبر السابق له، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء الصادرة، الإثنين.

ويعتبر مؤشر الناتج الصناعي لدى الصين، ذا أهمية للأسواق المحلية والعالمية، ويقيس مدى أنشطة قطاع التصنيع في البلاد المصنفة كثاني أكبر اقتصاد عالمي، وأكبر مستورد للنفط الخام.

في سياق متصل، قالت الهيئة الوطنية اليوم، إن ارتفاعا طرأ بنسبة 4.9% على أساس سنوي، في مبيعات أسواق التجزئة داخل الصين، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ذكرت الهيئة أن اجمالي قيمة مبيعات البضائع الاستهلاكية بالتجزئة في البلاد بلغ 4.05 تريليونات يوان (633 مليار دولار) خلال تشرين الأول/ أكتوبر.

وخلال الفترة بين كانون ثاني/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت قيمة مبيعات البضائع الاستهلاكية بالتجزئة في الصين 35.85 تريليون يوان (5.61 تريليونات دولار)، بزيادة 14.9% على أساس سنوي.