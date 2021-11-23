أسعار النفط تتحول صعودا: واشنطن تسحب 50 مليون برميل

من المزمع أن تقوم واشنطن بسحب 50 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي، وذلك بهدف خفض كلفة الطاقة المباعة للمستهلك المحلي.

وجاء هذا القرار من قبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعد تجاهل تحالف "أوبك+" في أكثر من مناسبة، دعوات أميركية لضخ كميات أكبر من النفط إلى الأسواق العالمية، لخفض أسعار الخام.

وذكر البيت الأبيض في بيان له أن قراره بسحب كميات من احتياطات الخام الاستراتيجية، يأتي بالتنسيق مع دول أخرى، بما فيها الصين.

وتبحث واشنطن من خلال قرارها، عن إحداث خفض في أسعار الطاقة (النفط والغاز) المباعة في الأسواق المحلية، بعد وصول سعر النفط إلى ذروة 7 سنوات.

وإلى جانب الولايات المتحدة، تتحضر دول مثل الصين (أكبر مستورد للخام)، والهند (ثالث أكبر مستورد)، وكوريا الجنوبية (رابع أكبر مستورد).

وعلى عكس التوقعات، تحولت أسعار النفط صعودا بعد الإعلان الأميركي، إذ كانت الأسواق تتوقع سحبا من الاحتياطات بكميات أكبر من 50 مليون برميل، كما أن القرار الأميركي من شأنه إرباك سوق الطاقة العالمي.

وبعد أن سجلت أسعار النفط تراجعا بنسبة 0.70% في التعاملات المبكرة اليوم، تحولت صعودا بعد القرار الأميركي بنسبة 0.29% إلى 79.93 دولارا لبرميل برنت.