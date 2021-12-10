أسعار النفط تتراجع رغم مكاسبها القوية

سجلت أسعار النفط الخام اليوم، الجمعة، تراجعا لليوم الثاني متخلية عن بعض مكاسبها القوية خلال الأسبوع، وذلك بفعل عمليات بيع لجني الأرباح.

وعند حلول الساعة 7:13 بتوقيت غرينتش من صباح اليوم، انخفضت عقود خام برنت القياسي، تسليم شباط/ فبراير، 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 74.06 دولار للبرميل.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم كانون الثاني/ يناير، 28 سنتا أو بنسبة 0.39%، إلى 70.66 دولار للبرميل.

وتكبد الخامان القياسيان خسائر حادة، الخميس، وأغلقا منخفضين بنحو 2%، بعدما خفضت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" تصنيف مجموعتي "ايفرغراند" و"كايسا" العقاريتين الصينيتين إثر تخلفهما عن سداد الديون.

وعزز ذلك المخاوف بتباطؤ قطاع العقارات في الصين، الذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للنمو في ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وواجهت أسعار النفط ضغطا إضافيا جراء ارتفاع الدولار مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، بانتظار بيانات التضخم في الولايات المتحدة من المقرر أن تصدر في وقت لاحق الجمعة.

وارتفاع الدولار يرفع كلفة النفط على حاملي العملات الأخرى.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.02% إلى 96.3 نقطة، بعد زيادة بنحو 0.4% الخميس.

ومع ذلك، تتجه أسعار النفط الخام لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية بحوالي 6%، لأول مرة في سبعة أسابيع، مع تزايد الثقة بأن سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون" لا تشكل خطرا على مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وأظهرت عدة دراسات وتقارير أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد أقل شدة وخطرا من المتحورات السابقة، وأن اللقاحات المتوفرة قادرة على مواجهته.