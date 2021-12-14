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بفعل كورونا: الطاقة الدولية تخفض توقعاتها حول الطلب على النفط

تاريخ النشر: 14/12/2021 - 14:40

بفعل كورونا: الطاقة الدولية تخفض توقعاتها حول الطلب على النفط
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول

تسببت متحورات فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، بخفض توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب اليومي على النفط الخام خلال العام الجاري.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إنها "خفضت توقعاتها لنمو الطلب اليومي على الخام إلى 5.3 ملايين برميل مقارنة بـ5.4 ملايين برميل يوميا في تقديرات الشهر الماضي، لتستقر توقعات الاستهلاك عند 96.2 مليون برميل يوميا".

وتوقعت أن تؤدي زيادة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، إلى إبطاء تعافي الطلب العالمي على النفط، مع تأثر السفر الجوي ووقود الطائرات.

وفي 2022، توقعت الوكالة نمو الطلب اليومي على الخام بمقدار 3.3 ملايين برميل يوميا، إلى 99.5 مليون برميل يوميا، قرب مستوياتها ما قبل الجائحة.

وزادت "من المقرر أن يتجاوز إنتاج النفط العالمي الطلب من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بقيادة النمو في الولايات المتحدة ودول ’أوبك+’، يبدو أن الولايات المتحدة وكندا والبرازيل تستعد لضخ أعلى مستوياتها السنوية على الإطلاق".

وخلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انخفضت أسعار نفط برنت بمقدار 2.17 دولار للبرميل في المتوسط، ​​إلى 81.37 دولارا، لكنها وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 68.87 دولارا في 1 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قبل أن تتعافى إلى 75 دولارا.

لكن التقرير لفت إلى أن سوق النفط تقف خلال نهاية العام الجاري على أساس أفضل مما كانت عليه في الشهور الماضية.. لكن الإصابات الجديدة بمتحور "أوميكرون"، ستبطئ الانتعاش الجاري في الطلب على النفط، بشكل مؤقت.

وكانت أسعار النفط قد سجلت الشهر الماضي 86 دولارا لبرميل برنت، قبل أن تتراجع إلى متوسط 71 دولارا مطلع الشهر الجاري، ثم إلى متوسط 75 دولارا حتى تاريخ اليوم.

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#كورونا
#فيروس كورونا
#وكالة الطاقة الدولية
#النفط

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