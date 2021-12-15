انخفاض في أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب انخفاضا في تعاملات اليوم، الأربعاء، وسط ترقب نتائج اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي؛ الذي من المتوقع أن يسرع وتيرة خفض مشتريات السندات ويعلن برنامجا برفع الفائدة وسط التضخم المرتفع.

وعند الساعة 7:55 بتوقيت غرينتش، انخفض المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار 3.26 دولارات أو بنسبة 0.18%، ليتداول عند 1767.59 دولارا للأوقية.

وهبطت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شباط/ فبراير، بنسبة 0.25% أو ما يعادل 4.4 دولارات، إلى مستوى 1767.90 دولارا للأوقية.

في الأثناء، انخفض مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.08% عند 96.45.

وتترقب الأسواق اليوم نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات أن يعلن خفضا أسرع في مشتريات السندات، ويحدد طرق التعامل مع ارتفاعات التضخم القياسي.