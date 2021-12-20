الليرة التركية تتراجع بعد تصريحات إردوغان

عرب ٤٨ / أ ف ب

فقدت الليرة التركية 6% من قيمتها مقابل الدولار في تراجع جديد بعد تصريحات للرئيس، رجب طيب إردوغان، أكد فيها عدم رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر الصرف.

ويضغط إردوغان كل شهر لخفض أسعار الفائدة رغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 21,31% وقد يبلغ 30% في الأشهر القادمة؛ وفقا لخبراء في الاقتصاد.

وتحدث إردوغان في تصريحات نشرت مساء أمس، الأحد، عن تعاليم الإسلام الذي يحرم الربا لتبرير سياساته.

وقال "كمسلم، سأفعل ما يأمرني به ديننا وبإذن الله سينخفض التضخم في أسرع وقت ممكن".

وبذلك يكون إردوغان قد رد على جمعية رجال الأعمال الأتراك التي ناشدته في نهاية الأسبوع الماضي التحرك لمواجهة الأزمة.

وكتبت الجمعية التي تمثل حوالي 85% من رجال الأعمال وأبرز المصدرين "أن الخيارات السياسية التي تم تنفيذها لم تخلق صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحسب بل لمواطنينا كذلك".

وأضافت في بيان أصدره مكتبها في واشنطن "وبالنظر إلى ذلك، لا بد من تقييم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والعودة إلى المبادئ الاقتصادية التي تم وضعها في إطار اقتصاد السوق".

وردا على هذه الدعوة، قام إردوغان بتسجيل الفيديو الذي تم بثه مساء الأحد وقال فيه "إنهم يشتكون من خفض سعر الفائدة. لكن لا تنتظروا مني شيئًا آخر".

وخسرت الليرة التركية أكثر من 57% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية كانون الثاني/ يناير، وقد أدى هذا الانهيار إلى ارتفاع غير محتمل في الأسعار، حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات، خاصة بالنسبة للمواد الأولية والطاقة.

وشهدت أسعار السلع الأساسية مثل زيت عباد الشمس ارتفاعا بنسبة 50% خلال عام.