تراجع أسعار النفط مع مخاوف على الطلب بسبب "أوميكرون"

سجلت أسعار النفط العالمية تراجعا بأكثر من 5% اليوم، الإثنين، مع تنامي المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة بسبب متحورة فيروس كورونا "أوميكرون" سريعة الانتشار.

وانخفض خام برنت بحر الشمال في الصفقات الصباحية بنسبة 5.1% إلى 69,79 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك 5,7% إلى 66,84 دولارا.

وأقلق الانتشار السريع للمتحورة "أوميكرون" سوق النفط وأسواق الأسهم العالمية الأوسع بسبب مخاوف من التداعيات الاقتصادية مع العودة إلى تدابير الإغلاق المشددة.

وقال فواد رزاقزادة المحلل لدى شركة "ثنكماركتس" إنه "بالنسبة للنفط الخام، كل شيء يتعلق بالمخاوف على الطلب في الوقت الحالي".

وأضاف أن "جرى تشديد قيود السفر في معظم أنحاء أوروبا وهناك احتمال للإعلان عن مزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة. من ثم، لم يتبق أمام التجار من خيار سوى بيع النفط وكذلك أسهم شركات الطاقة والسفر، مع استعداد متدني جدًا للمخاطرة".