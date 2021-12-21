صرف الليرة التركية يستمر بالارتفاع مقابل الدولار

انتعشت الليرة التركية اليوم، الثلاثاء، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس، رجب طيب إردوغان، عن إجراءات جديدة لحماية الودائع بالعملة الوطنية من تقلبات العملة.

وسجلت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.36 مقابل الدولار الأميركي أمس الإثنين، لكنها عادت إلى أعلى مستوى عند 11.09 صباح اليوم الثلاثاء. وكان يجري تداولها عند سعر 13.75 في الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.

وتشهد العملة تقلبات منذ أن بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في أيلول/ سبتمبر وشهدت اضطرابا شديدا في الأسابيع الماضية عندما واصلت الليرة تسجيل أدنى مستويات لها على الإطلاق.

وقال إردوغان أمس، الإثنين، إن "الحكومة ستغطي الخسائر التي يتكبدها أصحاب الودائع بالليرة في الحالات التي يتجاوز فيها انخفاض الليرة مقابل العملات الأجنبية معدلات الفائدة لدى البنوك".

وأضاف "من الآن فصاعدا، لن يحتاج مواطنونا لتحويل ودائعهم من الليرة التركية إلى العملة الأجنبية، خوفا من ارتفاع سعر الصرف".

ويهدف الإجراء الاستثنائي إلى تعزيز الثقة بين الأتراك بشأن عملتهم بعد أن تهافت الكثيرون على العملات الأجنبية وذهبوا للاحتفاظ بمدخراتهم وسط تقلبات هائلة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وأدت الليرة الضعيفة إلى ارتفاع الأسعار، مما جعل الواردات والوقود والسلع اليومية أكثر تكلفة. يكافح الكثيرون من سكان الدولة التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة لشراء الطعام والاحتياجات الأساسية الأخرى.

لكن منتقدين يقولون إن الإجراء غير مستدام وقد يتسبب في مزيد من التضخم.

ويعارض الرئيس التركي صراحة أسعار الفائدة المرتفعة ويعتقد أنها تسبب التضخم، وهي فكرة تتناقض مع المبادئ الاقتصادية الراسخة. وهو يبني نظريته على تعليم الإسلام.