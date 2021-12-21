عملة من فئة 5 شواكل تقديرا للطواقم الطبية

أطلق بنك إسرائيل، اليوم الثلاثاء، العملة التقديرية الجديدة من فئة 5 شواكل والمخصصة للطواقم الطبية والصحية في البلاد، لمساهمتها وعملها من أجل حياة وصحة المواطنين خلال جائحة كورونا. وجرى تنظيم الحدث بحضور الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، ومحافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون.

وتمّ تصميم جهة الموضوع في العملة النقديّة في إطار منافسة بمشاركة 15 مصمّما جرافيكيا إسرائيليا. وتبنى المحافظ، بروفيسور يارون، التصميم الفائز، من بين 3 مقترحات تمّ ترشيحها من قبل اللجنة العامّة لتخطيط العملات النقديّة والمعدنيّة والتذكاريّة برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد، يعقوب تيركل، وسيتم إدخال أكثر من 2 مليون عملة مع التصميم المذكور للتداول. وسيتم تداول العملة التقديريّة الجديدة إلى جانب بقيّة العملات المعدنية القائمة، بدءا من اليوم، من خلال المؤسّسات المصرفيّة وبريد إسرائيل والصندوق العام في بنك إسرائيل بالقدس.

وصرح الرئيس الإسرائيلي أن "لبنك إسرائيل دور هام في تحديد السياسة الاقتصادية. المحافظ أظهر قدرة على القيادة ورباطة جأش طيلة أزمة كورونا، وخصوصا في البداية عندما أحاط الضباب بنا جميعا".

وقال محافظ بنك إسرائيل: "أنا سعيد بالفرصة التي حظيت بها اليوم، للإعلان للجمهور عن إصدار عملة معدنية بقيمة 5 شواكل جديدة، بإصدار خاص تقديرًا لمساهمة الطواقم الطبية في مكافحة الوباء، وتخليدًا لهذا الحدث التاريخي على ظهر عملة قانونية ورسمية للدولة. ليس لدي شك أنّه على ضوء الأزمة وعواقبها الاقتصادية الهائلة، فإنّ عمل الطواقم الطبيّة والصحيّة في إسرائيل يساهم بشكل كبير في صمود ومتانة الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي".

وقال وزير الصحة إن "العاملين الإداريّين وعاملي الصيانة، والممرضين، والطبيبات، والقوى المساعدة، وكل عاملي الجهاز الصحي، أنتم عمودنا الفقري. أنتم من يقف وراء النجاح في مكافحة الوباء. شكرًا لبنك إسرائيل على المبادرة الجميلة وللرئيس هرتسوغ على الدعم والتشجيع. تثبت كورونا أن الصحة هي مركّب أساسي في الحصانة الوطنية، لا تقل عن الحصانة الأمنية والحصانة العسكرية. استعدادًا لأوميكرون يحتاج الجهاز الصحي إلى المال، مزيدًا من الأسرّة والقوى العاملة، معًا سنتغلب على هذه الموجة أيضًا".