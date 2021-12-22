انتعاش "وول ستريت" يرفع من أسهم البورصات الآسيوية

سجلت البورصات الآسيوية ارتفاعا، اليوم الأربعاء، بعد انتعاش بورصة "وول ستريت" بعد طمأنة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المستثمرين عبر الدعوة إلى التطعيم دون فرض قيود على السفر لكبح تفشي متحورة "أوميكرون" الجديدة.

وارتفعت مؤشرات بورصات طوكيو وهونغ كونغ وسيول بينما انخفض مؤشر شنغهاي أقل من 0.1%.

وارتفع مؤشر "وول ستريت"، ليكسر حاجز انخفاض استمر ثلاثة أيام وتسترد البورصة خسائر اليوم السابق.

وأعلن بايدن تقديم الحكومة 500 مليون مجموعة اختبار سريع مجانية لتعزيز جهود التطعيم، لكنه لم يتطرق إلى أي خطط لفرض حظر السفر أو قيود أخرى قد تعطل الاقتصاد.

في الوقت ذاته، شددت عدة حكومات في آسيا وأوروبا ضوابط السفر أو أرجأت خططا لتخفيف القيود المفروضة بالفعل.

وقال ييب جون رونغ، من مجموعة "آي جي"، في تقرير إن "بايدن قدم عددا التطمينات التي كانت الأسواق في أمس الحاجة إليها".

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب إلى 3623.14 بينما ارتفع مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة 0.2% إلى 28562.21. ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.2% إلى 23004.11.

وارتفع مؤشر كوسبي في سيول بنسبة 0.3% إلى 2984.48، فيما ارتفع مؤشر إس آند بي/ إيه إس إكس 200 في سيدني بنسبة 0.1% إلى 7364.80. وارتفع مؤشر سنسكس الهندي بنسبة 0.7% إلى 56699.01.

وتراجعت بورصة نيوزيلندا بينما ارتفعت بورصات جنوب شرق آسيا.

وسادت حالة من القلق بين المضاربين عقب بيانات رسمية تفيد بتفشي "أوميكرون" بصورة أسرع من المتوقع بعد أن عمدت الأسواق إلى رفع أسعار شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية والنفط وغيرها من الأسهم المتعلقة بالسفر على خلفية التوقعات بإمكانية تجنب ضوابط أكثر صرامة.

يأتي ذلك على خلفية التوقعات بتشديد السياسة النقدية للولايات المتحدة بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أنه سيعجل خطط وقف المساعدات الاقتصادية التي عززت أسعار الأسهم. وعدل البنك الاحتياطي الفيدرالي مساره بعد ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 6.8% في تشرين الثاني/ نوفمبر.

كما يشعر المتداولون بالقلق من تأثير اضطرابات سلسلة التوريد العالمية التي تغذي المخاوف من ارتفاع التضخم.

وفي "وول ستريت"، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.8% إلى 4649.23. يقع المؤشر القياسي في نطاق 1.4% من أعلى مستوى له في 10 كانون الأول/ ديسمبر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6% إلى 35492.70، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.4% إلى 15341.09.