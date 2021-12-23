  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

أسعار العملات المشفرة تنخفض وسط ترقُّب تداعيات متحوّرة "أوميكرون"

تاريخ النشر: 23/12/2021 - 15:56

أسعار العملات المشفرة تنخفض وسط ترقُّب تداعيات متحوّرة "أوميكرون"
(توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

انخفض سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ومثيلات لها، اليوم الخميس، وسط ترقب تداعيات متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وإجراءات سياسات البنوك المركزية للتعامل مع التضخم المرتفع وعودة الإغلاقات.

وعند الساعة 8:34 صباحا، تم تداول بيتكوين، أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم، بانخفاض 2.30 بالمئة على أساس يومي إلى 48315.6 دولارا.

وبلغت القيمة السوقية للعملة 923.67 مليار دولار، بإجمالي 18.907 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليونا مطروحة للتداول.

كما انخفضت "إيثيريوم" ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.07 بالمئة إلى 3931 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 475.25 مليار دولار.

وهبطت بينانس كوين في تعاملات اليوم 1.73 بالمئة إلى 527.42 دولارا، فيما تراجعت عملة سولانا 4.32 بالمئة إلى 179.14 دولارا.

وهبطت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية بالعالم، إلى 2.258 تريليون دولار، موزعة على 15.955 ألف عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 447 منصة، بحسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب".

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

بودكاست عرب 48

#بيتكوين
#العملات المشفرة
#العملات الرقمية
#متحورة أوميكرون
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انتعاش "وول ستريت" يرفع من أسهم البورصات الآسيوية
انتعاش "وول ستريت" يرفع من أسهم البورصات الآسيوية

2021-12-22

صرف الليرة التركية يستمر بالارتفاع مقابل الدولار
صرف الليرة التركية يستمر بالارتفاع مقابل الدولار

2021-12-21

عملة من فئة 5 شواكل تقديرا للطواقم الطبية
عملة من فئة 5 شواكل تقديرا للطواقم الطبية

2021-12-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2021-12-22
إشهار سلاح بن غفير في وجه شابين عربييْن:

إشهار سلاح بن غفير في وجه شابين عربييْن: "تهديد حقيقيّ ولحظات مخيفة"

2021-12-22
تقرير: علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف

تقرير: علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف "معلومات سرية"

2021-12-22
المتطرف بن غفير يشهر سلاحا بوجه شبان عرب

المتطرف بن غفير يشهر سلاحا بوجه شبان عرب

2021-12-22
البيرة: استشهاد الشاب محمد عباس برصاص الاحتلال

البيرة: استشهاد الشاب محمد عباس برصاص الاحتلال

2021-12-22