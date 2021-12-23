أسعار العملات المشفرة تنخفض وسط ترقُّب تداعيات متحوّرة "أوميكرون"

انخفض سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ومثيلات لها، اليوم الخميس، وسط ترقب تداعيات متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وإجراءات سياسات البنوك المركزية للتعامل مع التضخم المرتفع وعودة الإغلاقات.

وعند الساعة 8:34 صباحا، تم تداول بيتكوين، أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم، بانخفاض 2.30 بالمئة على أساس يومي إلى 48315.6 دولارا.

وبلغت القيمة السوقية للعملة 923.67 مليار دولار، بإجمالي 18.907 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليونا مطروحة للتداول.

كما انخفضت "إيثيريوم" ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.07 بالمئة إلى 3931 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 475.25 مليار دولار.

وهبطت بينانس كوين في تعاملات اليوم 1.73 بالمئة إلى 527.42 دولارا، فيما تراجعت عملة سولانا 4.32 بالمئة إلى 179.14 دولارا.

وهبطت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية بالعالم، إلى 2.258 تريليون دولار، موزعة على 15.955 ألف عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 447 منصة، بحسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب".

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.