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إردوغان: أداة جديدة لاستقرار صرف الليرة التركية

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 22:01

إردوغان: أداة جديدة لاستقرار صرف الليرة التركية
(أ ب)
عرب ٤٨

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية ستشهد استقرارا في وقت قريب جدا، وذلك خلال لقائه بعدة قنوات محلية، اليوم الجمعة.

وذكر إردوغان "منذ إعلان البرنامج المالي الجديد وحتى عصر الجمعة ازدادت الودائع بالليرة التركية أكثر من 23.8 مليارا والزيادة مستمرة".

وأكد أن "الأداة الجديدة التي تم تطويرها لحفظ الاستقرار المالي لا تتعارض مع دستور البلاد إطلاقا".

ووعد الرئيس أردوغان بأن حكومته لن تسمح للمستغلين بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية، مبينا أن الدولة التركية عازمة على ذلك.

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#رجب طيب إردوغان
#تركيا
#صرف الليرة
#أسعار العملات

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