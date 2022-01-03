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ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب اجتماع "أوبك+"

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 13:06

ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب اجتماع "أوبك+"
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم، الإثنين، وسط ترقب لاجتماع يعقده تحالف "أوبك+"، غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبحث اجتماع التحالف مستقبل اتفاق خفض الإنتاج وآلية العمل خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد السوق ضغوطات مرتبطة بمتحورة فيروس كورونا "أوميكرون"، ومخاوف ضعف الطلب العالمي على الخام.

وتشير توقعات محللين، إلى أن يبقي التحالف على خطط تخفيف قيود الإنتاج على حالها، بمقدار 400 ألف برميل خلال شباط/ فبراير المقبل، ليستقر إجمالي خفض الإنتاج عند 3.4 ملايين برميل.

وبحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آذار/ مارس بنسبة 1.36% أو 1.07 دولارا، إلى 78.84 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم شباط/ فبراير، بنسبة 1.28% أو 95 سنتا إلى 76.17 دولارا للبرميل.

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#أسعار النفط
#أوبك+
#تحالف أوبك

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