بريطانيا: البلاد تسجّل أعلى نسبة تضخّم منذ 30 عامًا

عرب ٤٨/ أ ف ب

وصل معدل التضخم السنوي في كانون الأول/ ديسمبر 2021 في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت، الأربعاء، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.

وبلغ المعدل السنوي 5,4% الشهر الماضي بعدما سجّل 5,1% في تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات.

وتعد النسبة الأعلى منذ آذار/مارس 1992 عندما بلغت 7,1%.

وتواجه اقتصادات العالم مستويات تضخم تعد الأعلى منذ عقود أجبرت مصارف مركزية على رفع معدلات الفائدة، بما في ذلك "بنك إنجلترا" الذي رفع معدل الفائدة الرئيسي لديه الشهر الماضي.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "أو إن إس" غرانت فتنزر "ارتفع مستوى التضخم مجددا نهاية العام ولم يبلغ مستوى أعلى من ذلك منذ نحو 30 عاما".

وأضاف أن "أسعار الأغذية ارتفعت بشكل كبير مجددا بينما أدى ارتفاع أسعار المفروشات والملابس إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي".