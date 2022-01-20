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منطقة اليورو تسجّل أعلى تضخّم منذ 25 عاما

تاريخ النشر: 20/01/2022 - 15:30

منطقة اليورو تسجّل أعلى تضخّم منذ 25 عاما
(توضيحية - "أ ب")
عرب ٤٨ / وكالات

صعد معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو التي تشمل 19 بلدا، إلى 5.0 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ 25 عاما.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، الخميس، إن معدل التضخم كان في حدود 4.9 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر السابق له، وانكماش ب 0.3 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وذكر أن نسبة التضخم المسجلة في ديسمبر 5 في المائة، هي الأعلى منذ 25 عاما، في وقت تشهد فيه سلاسل الإمدادات ارتباكا عالميا.

وفي الاتحاد الأوروبي الذي يشمل 27 بلدا، صعد معدل التضخم السنوي إلى 5.3 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر، من 5.2 بالمئة في نوفمبر 2021، و0.3 بالمئة قبل سنة.

وفقا للبيانات، سجل أعلى معدل تضخم في استونيا بنسبة 12.0 بالمئة، تليها ليتوانيا 10.7 بالمئة؛ في حين سجل أقل معدل في مالطا بنسبة 2.6 بالمئة، ثم البرتغال 2.8 بالمئة.

وكانت مساهمة قطاع الطاقة في التضخم هي الأعلى بـ 2.46 نقطة مئوية، ثم الخدمات 1.02 نقطة مئوية، والقطاع الصناعي غير الطاقي 0.78 نقطة مئوية، ثم قطاع التغذية والكحول والتبغ 0.71 نقطة مئوية.

وارتفع التضخم الأساسي السنوي، باستثناء قطاع التغذية والطاقة 2.7 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بـ 2.5 بالمئة مسجلة في نوفمبر السابق له.

وتوقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من المعدل المستهدف عند 2 بالمئة، على المدى المتوسط، ووفقا للتوقعات لا يمكن تسجيل هذه النسبة قبل عام 2023.

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