  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

تحالف "رينو- نيسان- ميتسوبيشي" سيستثمر 23 مليار دولار لإنتاج سيارات كهربائية

تاريخ النشر: 27/01/2022 - 16:18

تحالف "رينو- نيسان- ميتسوبيشي" سيستثمر 23 مليار دولار لإنتاج سيارات كهربائية
لافتة شركة ميتسوبيشي في طوكيو ("أ ب")
عرب ٤٨ / وكالات

أعلن تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، اليوم الخميس، أنه سيستثمر 23 مليار يورو لإنتاج سيارات كهربائية في السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح تحالف الشركات المصنعة الثلاث في بيان أنه سيطرح 35 نموذجا من هذه السيارات بحلول العام 2030.

وقال التحالف في بيانه إنه من المقرر أيضا تعزيز استخدام منصات مشتركة بين الشركات الثلاث ليشمل ثمانين بالمئة من إجمالي نماذجها في 2026 مقابل ستين بالمئة حاليا.

ويؤكد هذا الإعلان العمل المتسارع للتحالف في كهربة السيارات إذ استثمر أعضاؤه الثلاثة أكثر من عشرة مليارات يورو في هذا المجال حتى الآن.

وهذه أيضا من أوائل الأهداف التي يعلنها التحالف بالأرقام منذ تجديد قادة رينو ونيسان بعد سقوط كارلوس غصن نهاية 2018 ما تسبب في أزمة ثقة خطيرة بين الشريكين.

وقال رئيس التحالف ورئيس شركة رينو، جان دومينيك سينار، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت:"قبل ثلاث سنوات كان التحالف يمر بأزمة غير مسبوقة في تاريخه على خلفية انعدام الثقة".

وأكد سينار أن "هذه الأزمة انتهت" وأن الحلف اليوم "أقوى من أي وقت مضى" مع "أسس متينة" و "تعاون مرن".

من جهتها، صرحت المديرة المالية لرينو، كلوتيلد ديلبو إن استثمار التحالف 23 مليار يورو في السيارات الكهربائية الكهربة يأخذ في الحسبان الخطط الإستراتيجية الخاصة بكل منها والتي كشفتها الشركات الأعضاء من قبل.

بودكاست عرب 48

#تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز
#إنتاج سيارات كهربائية

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقد الدولي ضد استخدام البيتكوين عملة رسمية
النقد الدولي ضد استخدام البيتكوين عملة رسمية

2022-01-26

المُطوِّر العقاري الصيني "شيماو" سيبيع أصولا بقيمة 12 مليار دولار
المُطوِّر العقاري الصيني "شيماو" سيبيع أصولا بقيمة 12 مليار دولار

2022-01-25

العملة الروسية تتدهور مع الحشد عسكريا قرب أوكرانيا
العملة الروسية تتدهور مع الحشد عسكريا قرب أوكرانيا

2022-01-24

الأكثر قراءة

إغلاق شوارع رئيسية وتقصير دوام مدارس استعدادًا للعاصفة

إغلاق شوارع رئيسية وتقصير دوام مدارس استعدادًا للعاصفة

2022-01-26
ماذا تعرف عن مربعانية الشتاء؟

ماذا تعرف عن مربعانية الشتاء؟

2022-01-26
كوخافي يعترف بعملية توغل للجيش الإسرائيلي في

كوخافي يعترف بعملية توغل للجيش الإسرائيلي في "دولة مجاورة"

2022-01-26
اعتقال ضابط للاشتباه بضلوعه في قتل أحمد عمرية في حيفا

اعتقال ضابط للاشتباه بضلوعه في قتل أحمد عمرية في حيفا

2022-01-26
تقرير إسرائيلي: إدارة بايدن اقترحت على عباس وقف رواتب الأسرى

تقرير إسرائيلي: إدارة بايدن اقترحت على عباس وقف رواتب الأسرى

2022-01-26