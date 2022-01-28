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الاقتصاد الصيني يفقد زخمه

تاريخ النشر: 28/01/2022 - 18:46

الاقتصاد الصيني يفقد زخمه
(أ ب)
عرب ٤٨

أورد صندوق النقد الدولي اليوم، الجمعة، أن الاقتصاد الصيني يفقد زخمه إثر السحب السريع لبرامج الدعم، وسط تجدد انتشار جائحة كورونا.

وجاء في بيان لصندوق النقد الدولي، أن "تعافي الصين متقدم بشكل جيد، لكنه يفتقر إلى التوازن وزخمه يتباطأ".

وأرجع الصندوق تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى "الانسحاب السريع لدعم السياسات، والتأخر في تعافي الاستهلاك وسط تفشي كورونا المتكرر على الرغم من حملة التطعيم الناجحة، وتباطؤ الاستثمار العقاري بعد جهود السياسة لتقليل النفوذ في قطاع العقارات".

وأضاف "تحولت السياسة المالية إلى انكماش شديد في بداية عام 2021، مما يعكس تحول تركيز صانعي السياسات من دعم التعافي إلى تقليص المديونية".

وتوقع صندوق النقد نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 7.9% في 2021، على أن يتباطأ إلى 4.8% في عام 2022.

وسجل اقتصاد الصين نموا بنسبة 8.1% العام الماضي، وفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني.

وقال الصندوق، في بيانه الجمعة "يعكس التباطؤ في 2022 جزئيًا تلاشي الآثار الأساسية، في حين يضيف الاستهلاك الخاص الضعيف والاستثمار العقاري رياحًا معاكسة".

واضاف "من المتوقع أن يستمر الركود الكبير في الاقتصاد الصيني في 2022، مع توقع بقاء تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ضعيفًا، وأقل من الهدف البالغ حوالي 3%".

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#الصين
#اقتصاد الصين
#جائحة كورونا
#فيروس كورونا
#صندوق النقد الدولي

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