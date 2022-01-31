إثر التوتر الروسي الأوكراني: ارتفاع أسعار النفط الخام

ارتفعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، قرب 90 دولارا بالنسبة لبرميل خام برنت، مع استمرار التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا.

ومنذ إغلاق تداولات الأسواق العالمية، الجمعة، لم تهدأ التوترات بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها في أوروبا والولايات المتحدة، من جهة أخرى، وسط تحذيرات من خطوة روسية لدخول أوكرانيا عسكريا.

وروسيا، تعتبر حاليا ثاني أكبر منتج للنفط الخام بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي 10.2 ملايين برميل يوميا، وأكبر مزوّد للغاز إلى أوروبا.

وبحلول الساعة (07:05 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان، بنسبة 1.13 بالمئة أو دولار واحد، إلى 89.52 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم آذار/ مارس بنسبة 1.19% أو 1.03 دولار إلى 87.84 دولارا للبرميل.