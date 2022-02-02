التضخم في منطقة اليورو يسجل معدلا قياسيا جديدا

سجلت منطقة اليورو معدلا قياسيا جديدا في التضخم حيث بلغ 5.1% في كانون الثاني/يناير، وهي نسبة تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، حسب ما أعلنت وكالة "يوروستات" اليوم الأربعاء.

ولم تسجّل وكالة الإحصاء الأوروبية معدلا بهذا الارتفاع منذ بدأت جمع البيانات عام 1997 للدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو.

وتأتي البيانات قبيل اجتماع مرتقب الأسبوع الجاري للبنك المركزي الأوروبي بشأن سياساته النقدية.

وحدد المصرف هدفا للتضخم على المدى المتوسط نسبته 2%. ويجتمع مجلس إدارته غدا الخميس فيما يتوقع مراقبون أن يبقي على معدلاته الحالية للفائدة، التي تعد منخفضة تاريخيا بعد أزمة وباء كورونا، رغم الضغط الناجم عن التضخم.

ومن شأن أي تشديد أن يهدد التعافي الاقتصادي ويثقل كاهل الشركات والحكومات الغارقة في الديون.

وذكرت شركة "كابيتال إيكونومكس" تعليقا على الأرقام الأخيرة أن "بيانات التضخم لكانون الثاني/يناير تدعم رؤيتنا بأن البنك المركزي الأوروبي سيتوقع قريبا أن يكون التضخم عند هدفه المحدد على المدى المتوسط".

وأضافت "بالتالي، نعتقد أن صانعي السياسات سيضعون حدا لشراء الأصول الصافية بالكامل هذا العام وسيستعدون لبدء رفع معدلات الفائدة في مطلع 2023، إن لم يكن قبل ذلك".

وأصرّت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، على أن الضغط الناجم عن التضخم مؤقت وسيخف على مدى العام. وتفيد بأن تعافي الاقتصادات من قيود كورونا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة.

وبلغ معدل التضخم 5% في كانون الأول/ديسمبر.

وذكرت "يوروستات" أن أسعار الطاقة تقف وراء 28,6% من ارتفاع معدّل التضخم الذي سجل في كانون الثاني/يناير. وازداد هذا الضغط منذ كانون الأول/ديسمبر، عندما مثّلت أسعار الطاقة 25,9% من الزيادة الإجمالية في الأسعار.

وساهمت أسعار الغذاء والكحول والتبغ في 3,6%، وهي زيادة عن الشهر السابق أيضا، بينما قفز قطاع الخدمات 2,4%.