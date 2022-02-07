بورصة الخليج: ارتفاع بمعظم البورصات بدعم مكاسب النفط

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعا اليوم، الإثنين، وذلك استفادة من مكاسب قوية سجلتها أسعار النفط الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، جرى تداول عقود خام برنت القياسي تسليم نيسان/أبريل، عند 93.12 دولارا للبرميل، بانخفاض 15 سنتا أو بنسبة 0.16%.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم آذار/مارس، بمقدار 60 سنتا أو بنسبة 0.65%، إلى 91.71 دولارا للبرميل.

وسجلت أسعار الخام، الأسبوع الماضي، مكاسب قوية بنسبة 3.5% لمزيج برنت و6.5% للخام الأميركي، مرتفعة لأعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.37% إلى 12249 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة "أرامكو" ومصرف الراجحي، مرتفعين بنسبة 0.68% و0.4% على الترتيب.

وفي الإمارات، صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.57% إلى 3188.8 نقطة، بعدما زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.51%، والعربية للطيران بنسبة 0.69%.

وسجل مؤشر سوق أبو ظبي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02% إلى 8734.4 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما "دانة غاز" وبنك أبوظبي الإسلامي، مرتفعين بنسبة 1.87% و1.59% على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.04% إلى 12672.9 نقطة، وقاد الخسائر سهم مجمع المناعي منخفضا بنسبة 2.43%، ونزل سهم بنك قطر التجاري بحوالي واحد بالمئة.

وسجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.01% وأغلق على 4132.7 نقطة، وقاد المكاسب سهم "الحسن الهندسية" مرتفعا بنسبة 11.11%.

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.41% إلى 1840.7 نقطة، واقتصرت المكاسب على سهمين فقط، "ألمنيوم البحرين" و"عقارات السيف"، اللذان ارتفعا بنسبة 3.63% و1.16% على الترتيب.

وأغلق المؤشر الأول في سوق الكويت دون تغيير، عند 8045.2 نقطة.