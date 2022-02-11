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أسعار النفط تقفز بفعل القلق من غزو روسي لأوكرانيا

تاريخ النشر: 11/02/2022 - 22:36

أسعار النفط تقفز بفعل القلق من غزو روسي لأوكرانيا
(توضيحية - pixabay)
عرب ٤٨

سجلت أسعار النفط ارتفاعا فيما تراجعت الأسهم الأميركية، الجمعة، في الوقت الذي حث فيه البيت الأبيض الأميركيين على مغادرة أوكرانيا فورا بسبب تصاعد احتمال وقوع غزة روسي.

وتفاعلت الأسواق خلال مؤتمر صحافي لمستشار الأمن القومي الأميركي، جايك ساليفان، الذي قال إن هجوما روسيا على أوكرانيا "قد يحصل في أي وقت" حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية راهنا في بكين.

فقرابة الساعة 19,15 بتوقيت غرينتش تراجع مؤشر "أس أند بي" 1,5% إلى 4438,89 نقطة. أما سعر خام غرب تكساس الوسيط فارتفع بنسبة 4% تقريبا ليصل إلى 93,48 دولارا للبرميل.

وارتفعت كذلك أسهم شركات انتاج الأسلحة وبينها لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان اللتان ارتفعت اسهمها بنسبة 2,8% و4,1% على التوالي.

وكانت مخاوف المستثمرين من غزو روسي وشيك لأوكرانيا تراجعت في الأيام الأخيرة إثر جهود دبلوماسية غربية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما قال آرت هوغان كبير خبراء الاستراتيجيا في National Securities.

إلا ان تبدل اللهجة، الجمعة، في خطاب إدارة بايدن دفع إلى حركة بيع قبل إغلاق الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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#أسعار النفط
#الأسهم الأميركية
#روسيا
#أوكرانيا
#أميركا
#جو بايدن

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