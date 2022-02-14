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التوترات الجيوسياسية: النفط الخام يواصل تسجيل ارتفاع بأسعاره

تاريخ النشر: 14/02/2022 - 11:51

التوترات الجيوسياسية: النفط الخام يواصل تسجيل ارتفاع بأسعاره
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

ارتفعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، عند ذروة سبع سنوات ونصف، مع استمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت حدة التكهنات بقرب تنفيذ الجيش الروسي ضربات عسكرية على أوكرانيا، في وقت هددت الولايات المتحدة بتنفيذ رد مباشر أمام أية خطوات روسية تجاه كييف.

وبحلول الساعة (07:10 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نيسان/ أبريل، بنسبة 0.98% أو 96 سنتا إلى 95.43 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم آذار/ مارس بنسبة 1.15% أو 1.07 دولارا، إلى 94.17 دولارا للبرميل.

وتعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي 10.2 ملايين برميل يوميا.

وتتخوف الأسواق العالمية، من حدوث ارتباك في سلاسل إمدادات السلع والطاقة، مع تصعيد عسكري محتمل خلال الأيام المقبلة.

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