تراجع أسعار الذهب مع استمرار الأزمة الأوكرانية

سجلت أسعار الذهب تراجعا اليوم، الجمعة، وبقيت قرب مستوى 1900 ولار الذي سجلته في وقت سابق من التعاملات، وذلك مع تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا.

وعند الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، انخفض المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار 3.58 دولارا أو بنسبة 0.19%، إلى 1895 دولارا للأوقية.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 4.85 دولارا أو بنسبة 0.25%، إلى 1897.15 دولارا للأوقية.

وخلال تعاملات الجمعة، ارتفعت عقود الذهب لأكثر من 1904 دولارات، قبل أن تتراجع قليلا.

ويتجه المعدن الاصفر لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1.5%.

وحد من تراجع الذهب انخفاض الدولار الأميركي، ما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات منافسة، بنسبة 0.06% إلى 95.74 نقطة.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الخميس، إن "روسيا تتحرك نحو غزو حتمي لأوكرانيا".

وزادت تصريحات المندوبة الأميركية من قلق الأسواق، التي هدأت قليلا في اليومين الماضيين عقب إعلان روسيا سحب جزء من قواتها بعيدا عن الحدود الأوكرانية.