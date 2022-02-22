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البورصة الروسية والأسهم الأوروبية تسجّل تراجعا

تاريخ النشر: 22/02/2022 - 11:36

البورصة الروسية والأسهم الأوروبية تسجّل تراجعا
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

تراجعت البورصة الروسية، صباح الثلاثاء، مع تسجيل المؤشرات تدنيًا بأكثر من 8% عند افتتاح جلسات التداول، وذلك بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين أوكرانيتين مواليتين لها في خضمّ أزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وخسر المؤشر الرئيسي في بورصة موسكو "آر تي إس" المقوّم بالدولار 9,9% من قيمته عند الساعة 07,08 ت غ. أما مؤشر "إيمويكس" المقوّم بالروبل، فتراجع بـ8,5%.

كما تراجعت قيمة العملة الروسية وبلغ سعر التداول 91 روبل لليورو و80,7 للدولار.

وأعلن البنك المركزي أنه يراقب الوضع عن كثب.

وقال في بيان "يواصل بنك روسيا السيطرة على الوضع في الأسواق المالية وهو على استعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مساء الإثنين، الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في أوكرانيا، ما يمهد الطريق أمام انتشار للقوات الروسية.

وتراجعت الأسهم في الأسواق الأوروبية الرئيسية لدى افتتاح جلسات التداول، الثلاثاء، على وقع تصاعد الأزمة الروسية-الأوكرانية التي دفعت الدول الغربية إلى الإعلان عن نيّتها فرض عقوبات على موسكو.

وخسر مؤشر "إف تي إس إي100" 1,2% ليسجّل 7394,82 نقطة. وفي منطقة اليورو، تراجع مؤشر "داكس" في فرانكفورت بنسبة 2% إلى 14435,37 نقطة، وأما مؤشر "كاك 40" في باريس فسجّل تراجعا نسبته 1,8% إلى 6665,06 نقاط.

وأثارت خطوة الكرملين تنديدا دوليا وتهديدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات.

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#الحرب العالمية الثالثة
#روسيا
#أوكرانيا
#الأزمة الأوكرانية الروسية

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