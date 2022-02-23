منطقة اليورو: ارتفاع معدل التضخم السنوي في يناير

سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفاعا بنسبة 5,1% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وسط ارتفاع ملحوظ على أسعار الطاقة.

وذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" في بيان، أن "التضخم كان في حدود 5 بالمئة خلال كانون الأول/ديسمبر 2021، و0.9% قبل سنة.

وفي الاتحاد الأوروبي، صعد معدل التضخم السنوي بنسبة 5.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، من 5.3% في كانون الأول/ديسمبر و1.2% في كانون الثاني/يناير 2021.

ووفق البيان، سجل أقل معدل للتضخم في فرنسا بنسبة 3.3%، ثم البرتغال 3.4%.

في المقابل، سجل أعلى معدل تضخم في ليتوانيا بنسبة 12.3%، تليها استونيا بنسبة 11%.

وكانت مساهمة قطاع الطاقة هي الأعلى في معدل التضخم في منطقة اليورو بـ2.80 نقطة مئوية، تليها الخدمات بـ0.98 نقطة مئوية، ثم الغذاء والتبغ والكحول بـ0.77 نقطة مئوية.

وتشهد أسعار الطاقة زيادات ملحوظة بسبب التوترات الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا لم تشهده منذ أكثر من سبع سنوات.