العقوبات الغربية ضد روسيا تشعل أسواق النفط

واصلت أسعار النفط صباح اليوم الإثنين، الارتفاع مع دخول أسواق الطاقة والسلع في حالة من الفوضى، بعدما فرضت الدول الغربية المزيد من العقوبات لعزل روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 6%، بينما ارتفع سعر برميل برنت أكثر من 5%، في ظل تزايد قلق الأسواق حيال حصول أزمة طاقة إثر فرض عقوبات غربية جديدة على موسكو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نيسان/إبريل المقبل، بأكثر من 6 دولارات إلى 105.07 دولارات للبرميل في التعاملات الصباحية، كما صعدت الأسعار في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 7 دولارات تسليم نيسان، لتصل إلى 99.1 دولارا للبرميل.

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض المصارف الروسية من نظام سويفت للتعاملات المصرفية، وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كذلك حظرا أي تعاملات مع المصرف المركزي الروسي.

وحذرت دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، من أنها ستتخذ "إجراءات أخرى"، تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقا إذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.

كما تحركت شركة النفط البريطانية "بي بي" للتخلي عن أسهمها في شركة النفط الروسية العملاقة روسنيفت الروسية. وقدرت حصة "بي بي" في "روسنيفت" بـ 14 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2021.

وفي ظل هذه الخلفية المتقلبة وسريعة الحركة، تواجه مجموعة "أوبك+" التي تضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين الكبار من خارجها على رأسهم روسيا، مهمة أصعب من المعتاد عندما تجتمع، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة سياسة الإمداد لشهر نيسان.