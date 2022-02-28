  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

العقوبات الغربية ضد روسيا تشعل أسواق النفط

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 09:42

العقوبات الغربية ضد روسيا تشعل أسواق النفط
خام برنت يقفز فوق 105 دولارات (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات

واصلت أسعار النفط صباح اليوم الإثنين، الارتفاع مع دخول أسواق الطاقة والسلع في حالة من الفوضى، بعدما فرضت الدول الغربية المزيد من العقوبات لعزل روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 6%، بينما ارتفع سعر برميل برنت أكثر من 5%، في ظل تزايد قلق الأسواق حيال حصول أزمة طاقة إثر فرض عقوبات غربية جديدة على موسكو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نيسان/إبريل المقبل، بأكثر من 6 دولارات إلى 105.07 دولارات للبرميل في التعاملات الصباحية، كما صعدت الأسعار في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 7 دولارات تسليم نيسان، لتصل إلى 99.1 دولارا للبرميل.

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض المصارف الروسية من نظام سويفت للتعاملات المصرفية، وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كذلك حظرا أي تعاملات مع المصرف المركزي الروسي.

وحذرت دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، من أنها ستتخذ "إجراءات أخرى"، تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقا إذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.

كما تحركت شركة النفط البريطانية "بي بي" للتخلي عن أسهمها في شركة النفط الروسية العملاقة روسنيفت الروسية. وقدرت حصة "بي بي" في "روسنيفت" بـ 14 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2021.

وفي ظل هذه الخلفية المتقلبة وسريعة الحركة، تواجه مجموعة "أوبك+" التي تضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين الكبار من خارجها على رأسهم روسيا، مهمة أصعب من المعتاد عندما تجتمع، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة سياسة الإمداد لشهر نيسان.

بودكاست عرب 48

#أسعار النفط
#أسواق الطاقة
#روسيا
#العقوبات الغربية
#الحرب العالمية الثاثلة
#روسيا الآن مباشر
#أوكرانيا الآن مباشر

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انخفاض سعر صرف الروبل الروسي بـ27% إثر العقوبات
انخفاض سعر صرف الروبل الروسي بـ27% إثر العقوبات

2022-02-28

العملات الرقميّة تكسب دينامية على إثر الغزو الروسي لأوكرانيا
العملات الرقميّة تكسب دينامية على إثر الغزو الروسي لأوكرانيا

2022-02-26

غداة الغزو الروسي: انتعاش البورصات العالمية واستقرار أسعار النفط
غداة الغزو الروسي: انتعاش البورصات العالمية واستقرار أسعار النفط

2022-02-25

الأكثر قراءة

روسيا تعلن

روسيا تعلن "توسيع هجومها" في أوكرانيا.. ألمانيا وفرنسا تقدمان دعما عسكريا لكييف

2022-02-27
روسيا ترسل تعزيزات ضخمة تجاه كييف و

روسيا ترسل تعزيزات ضخمة تجاه كييف و"لا تعويل" على مسار المفاوضات

2022-02-27
بينيت يقترح على بوتين وساطة إسرائيلية لوقف الحرب في أوكرانيا

بينيت يقترح على بوتين وساطة إسرائيلية لوقف الحرب في أوكرانيا

2022-02-27
العلاقات التجارية الروسية - الإسرائيلية: العقوبات ستؤدي لنقص بالبضائع ورفع أسعار

العلاقات التجارية الروسية - الإسرائيلية: العقوبات ستؤدي لنقص بالبضائع ورفع أسعار

2022-02-27
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

2022-02-27