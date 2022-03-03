توقعات بتجاوز كلفة هجوم روسيا على أوكرانيا 20 مليار دولار يوميًّا

توقعت دراسة بحثية نشرتها شركة "Consultancy" للاستشارات الإلكترونية، وأعدتها شركتا "Centre for Economic Recovery" و"EasyBusiness" للاستشارات والأبحاث؛ أن تتجاوز كلفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 20 مليار دولار يوميا.

وأشارت الدراسة إلى أن الأيام الـ 5 الأولى من الهجوم، كلفت روسيا 7 مليارات دولار، وهي خسائر مباشرة ناتجة عن العملية بما فيها خسائر القطع الحربية والجنود.

وأوضحت أن الخسائر البشرية في صفوف الجيش الروسي، ستؤدي إلى فقدان 2.7 مليار دولار من الناتج الإجمالي المحلي، خلال السنوات الـ40 المقبلة.

وشددت الدراسة على أن تكاليف العملية ستزداد على روسيا مع اتساع نطاق التدخل العسكري، لافتة إلى إمكانية تجاوزها 20 مليار دولار يوميا.

وأطلقت روسيا، فجر 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.