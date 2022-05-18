بورصة الخليج: ارتفاع معظم المؤشرات وسط صعود النفط

سجلت مؤشرات معظم أسواق الخليج ارتفاعا اليوم، الأربعاء، وسط صعود أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، لكن دبي ومسقط خالفتا الاتجاه هبوطا.

وعند الساعة 12:40 بتوقيت غرينتش، جرى تداول عقود خام برنت القياسي تسليم تموز/يوليو، عند 113.66 دولارا للبرميل، بارتفاع 1.73 دولار أو بنسبة 1.55%.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تموز/يوليو، بمقدار 2.09 دولار أو بنسبة 1.91%، إلى 110.72 دولارات للبرميل.

وأغلق مؤشر السوق السعودية عند 12713.4 نقطة، بارتفاع 0.2% مقلصا مكاسب قوية سجلها خلال التعاملات، مدعوما بارتفاع أسهم البنوك يتقدمها "السعودي البريطاني" الذي زاد 5.88%.

وفي الإمارات، صعد مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 1.59% إلى 9874.7 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة بنك أبو ظبي الإسلامي و"أوريدو" للاتصالات، مرتفعين بنسبة 6.75% و2.94% على الترتيب.

في المقابل، هبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.94% إلى 3437.3 نقطة، ونزل سهما بنك دبي التجاري و"الاتصالات المتكاملة" بنسبة 3.03% و2.69% على الترتيب.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.26% إلى 13020.3 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم مصرفية بقيادة بنك قطر الدولي مرتفعا بنسبة 4.15%.

وقفز المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 2.12% إلى 8822.7 نقطة، مدعوما خصوصا بمكاسب أسهم عقارية بقيادة "المباني" مرتفعا بنسبة 7.87%، وزاد سهم "اس تي سي" للاتصالات بنسبة 5.65%.

ونزل مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.17% إلى 4156.3 بالمئة، مدفوعا بخسائر أسهم الاستثمار والتمويل بقيادة "الباطنة للتمويل"، منخفضا بنسبة 6%.

وزاد مؤشر البحرين بنسبة 0.33% إلى 1963.1 نقطة، مدعوما بسهمي البنك الأهلي المتحد و"ألمنيوم البحرين"، اللذين ارتفعا بنسبة 0.97% و0.78% على الترتيب.