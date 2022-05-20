الذهب يرتفع مع اتساع مخاوف الركود العالمي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل أول مكسب أسبوعي منذ 5 أسابيع، مع اتساع التوقعات بأن تؤدي موجة التضخم إلى ركود الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 9:00، جرى تداول المعدن النفيس في التعاملات الفورية عند 1845.8 دولارا للأوقية، بارتفاع 3.74 دولارات أو بنسبة 0.21 بالمئة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.84 دولار أو بنسبة 0.14 بالمئة، إلى 1844 دولارا للأوقية.

والذهب في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 2 بالمئة.

وتزداد المخاوف من أن تؤدي أسرع موجة تضخم في 4 عقود تؤججها الحرب في أوكرانيا، إلى ركود في الاقتصاد العالمي، ما عزز إقبال المستثمرين على سبائك الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وتلقى الذهب دعما من نزول الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما، ما زاد من جاذبية المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى.

واليوم الجمعة، عوض الدولار بعض خسائره خلال الأسبوع، وارتفع مؤشره أمام سلة من ست عملات منافسة، بنحو 0.2 بالمئة إلى 102.93 نقطة.