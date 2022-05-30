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ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع أوروبي لفرض عقوبات على روسيا

تاريخ النشر: 30/05/2022 - 13:16

ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع أوروبي لفرض عقوبات على روسيا
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا في التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، وذلك قبيل اجتماع أوروبي يعقد خلال وقت لاحق اليوم، من أجل مناقشة فرض عقوبات جديدة على روسيا منها مقترح حظر النفط.

ويعقد الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا على مستوى القادة، لبحث فرض حزم عقوبات سادسة على روسيا تتضمن حظر واردات النفط والمشتقات من موسكو.

وبحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.67% أو 77 سنتا إلى 116.34 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم تموز/يوليو بنسبة 0.86% أو 99 سنتا إلى 116.05 دولارا للبرميل.

وينص المقترح الأوروبي قيد المناقشة اليوم، على إعطاء مهلة لشركات الطاقة في دول التكتل حتى نهاية العام الجاري، قبل دخول حظر النفط الروسي حيز التنفيذ.

وروسيا منتج كبير للنفط بمتوسط إنتاج يومي 11.2 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات، يصدّر منها قرابة 5 ملايين برميل من الخام و2.8 مليون برميل من المكثفات.

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#أسعار النفط
#روسيا
#أوكرانيا
#الاتحاد الأوروبي

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